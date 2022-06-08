Мінімальний тираж — до 10 пластикових карток або сума замовлення на 150 грн.

Бейджі, посвідчення Тираж 10 20 30 40 50 60 100 більше 200 На білому пластику, товщина 0,76 мм, кольорові з двох боків, грн/шт. 15 14 13 12 11 10 5 4

Ціна вказана у гривнях за штуку. Отвір широкий під “крокодил” 13х3 мм. Отвір круглий “карабін” діаметр 5 мм.

Шнурок та кліпса у вартість не входить.

Бейджі на пластику

(Англ. Badge [bæʤ] – вимовляється «бейдж») – елемент уніформи, амуніції у вигляді значка, наклейки, картки, призначений для надання інформації про його носія. Друк бейджів на пластику компанії EMBOSS містить дані (текст, графіку тощо), які дозволяють ідентифікувати особу, що її носить. Раніше називався биркою. Основне застосування бейджів – ідентифікація людей, які один одного не знають, але через обставини повинні спілкуватися. Наприклад, проведення конференцій завжди супроводжується видачею її учасникам бейджів. Співробітники підприємств, культурних установ, які спілкуються з клієнтами (продавці, офіціанти, касири) також можуть носити бейджі.

Друк бейджів на пластику компанії EMBOSS. При розробці бейджі на пластику їх дизайн у насамперед має бути націлений на читабельність та впізнаваність. Крім цього, велика увага приділяється стилю беджів, оскільки на вигляд можна судити про рівень і статус заходу, в якому їх використовують.

Для кожної категорії учасників заходу зазвичай розробляється дизайн із власними відмінними елементами. Це дозволяє з першого погляду відрізняти різні категорії людей, наприклад: учасник, тренер, преса, техперсонал, організатор, експерт і т.д.

В даний час найпоширенішими через дешевизну та зручність застосування є картки з текстом — паперові або пластикові прямокутники з нанесеною ними інформацією. Зазвичай вони містять ім’я та прізвище людини, яку ідентифікують, та установу, яку вона представляє. Іноді такий бейдж містить додаткову інформацію (посаду, логотип). Іноді вмикає фотографію носія.

Друк бейджів на пластику EMBOSS. Картки з текстом зазвичай вставляються в кишеню та тримачі, які мають кріплення (затискач, стрічку, шпильку, шнурок), що дозволяють закріпити бейдж на одязі або на шиї носія.

Друк пластикових бейджів

Бейджі на пластику для співробітників організацій іноді поєднують з пропуском, який у свою чергу може бути електронним. Такий бейдж / пропуск носять на шнурку на шиї, щоб можна було легко прикласти до валідатора замку або турнікета.

Наклейки зазвичай використовуються в ситуаціях, в яких використання карток утруднене, головним чином у неформальних ситуаціях (вечірка у великій організації).

Нагрудний знак зазвичай виготовляють з металу, пластмаси, дерева або інших матеріалів. Друк бейджів на пластику —

головною відмінністю від інших видів бейджів є те, що значок містить мінімум текстової інформації, або не містить його зовсім, ідентифікуючи свого носія легко впізнаваною формою або логотипом. Яскравий приклад значка-бейджа – поліцейський жетон або бляха шерифа.

друк бейджів Київ, Україна, Бейдж до школи, Бейдж вертикальний, Бейдж вертикальний на шнурку, Бейдж вертикальний розмір, Бейдж лікаря, Бейдж горизонтальний, Бейдж горизонтальний на шнурку, Бейдж горизонтальний пластиковий, Бейдж для лікаря, Бейдж для картки, Бейдж для картки, Бейдж для медпрацівника, бейдж для першокласника, бейдж для пропуску, бейдж для пропуску на шию, бейдж для дитини в школу, бейдж для школи, бейдж для школяра, бейдж замовити, бейдж іменний, бейдж ламінований, бейдж стрічка, бейдж на мотузці, бейдж на кліпсі , бейдж на конференцію, бейдж на стрічці, бейдж на стрічці ціна, бейдж на одяг, бейдж на пластиці, бейдж на шиї, бейдж на шию, бейдж на шию розміри, бейдж на шнурку, бейдж на шнурку нагрудний, бейдж настільний, бейдж настільний пластиковий, бейдж оформлення, бейдж першокласника, бейдж пластиковий, бейдж пластиковий вертикальний, бейдж пластиковий на магніті, бейдж розмір, бейдж розмір стандартний, бейдж з карабіном, бейдж з кишенею, бейдж з кліпсою, бейдж зі стрічкою, бейдж з логотипом, бейдж з вікном, бейдж з віконцем, бейдж з фотографією, бейдж зі змінною інформацією, бейдж зі шнурком, бейдж стандартний розмір, бейдж ціна, бейджі лікарів, бейджі лікарів , бейджі для конференції, бейджі для заходів, бейджі для персоналу, бейджі для співробітників, бейджі із двошарового пластику, бейджі з пластику, бейджі виготовлення, бейджі на мотузку, бейджі на мотузку, бейджі на замовлення з логотипом, бейджі з логотипом, бейджі на захід, бейджі друк, бейджі пластикові, бейджі пластикові замовити, бейджі пластикові з віконцем, бейджі на замовлення, бейджі з логотипом компанії, бейджі з вікном, бейджі з віконцем, бейджик, бейджик , бейджик для 1 класу, бейджик для лікаря, бейджик для дітей, бейджик для медиків, бейджик для першокласника, бейджик для дитини, бейджик для студента, бейджик для школи, бейджик для школяра, бейджик замовити, бейджик медичний, бейджик на замовлення, бейджик на шию, бейджик оформлення, бейджик першокласника, бейджик розмір, бейджик розміри, бейджик з мотузкою, бейджик з ім’ям, бейджик з логотипом, бейджик стандартні розміри, бейджик ціна, бейджик , бейджики для медиків, бейджики для офіціантів, бейджики для продавців, бейджики для салону краси, бейджики для стоматологів, бейджики для студентів медиків, бейджики для вчителів, бейджики красиві, бейджики на мотузці, бейджики на замовлення, бейджики офіціант бейджей, варіанти бейджиків, вертикальний бейдж, вертикальний бейдж розмір, види бейджів, види бейджиків, генератор бейджів, горизонтальний бейдж, дерев’яний бейдж, для бейджів, для бейджиків, замовлення бейджиків, замовити бейдж, замовити бейдж для лікаря на магніті, замовити бейджі з логотипом, замовити бейджик, замовити бейджики з логотипом, замовити виготовлення бейджів, замовити іменний бейдж, замовити металевий бейдж, виготовити бейдж, виготовлення бейджів, виготовлення бейджів, виготовлення бейджів, виготовлення бейджів на стрічці, виготовлення бейджів на шнурку, виготовлення бейджів з логотипом, виготовлення бейджів з логотипом бейджиків, виготовлення магнітних бейджів, виготовлення металевих бейджів, виготовлення пластикових бейджів, іменний бейдж, іменні бейджі на замовлення, цікаві бейджі, якого розміру бейджик, канцелярський бейджик, корпоративні бейджі, красиві бейджик, гарний бейджик бейджей, ламінований бейдж, макети бейджей, макети бейджиків, мед бейджик, медичні бейджі, медичний бейджик, на бейджик, нагрудний бейдж, нагрудний бейдж розмір, настільний бейдж, новорічний бейдж, зразки бейджі, оформлення бейджі , оформлення бейджиків, оформлення бейджиків для школярів, оформлення бейджика, параметри бейджика, друк бейджів, друк бейджів, друк бейджів на пластику, друк бейджів на пластику, друк бейджей пластиков, пластикові бейджі на замовлення, пластикові бейджі на шнурку, пластиковий бейдж, пластиковий бейдж для пропуску, пластиковий бейдж на шнурку, прозорий бейдж, виробництво бейджів, розмір бейдж, розмір вертикального бейдж, зробити бейдж на замовлення, створення бейдж, термінове виготовлення бейджів, стандарт , стандартний бейдж розміри, стандартний розмір бейджа, стильні бейджі, ціна бейджика, чорний бейдж, шкільні бейджики, шкільний бейдж, шкільний бейджик