





Emboss Изготовление пластиковых карт Киев

Минимальный тираж — 10 пластиковых карт в Киеве (15 грн / шт).

Мы печатаем пластиковые карты на белом, серебряном, золотом пластике с печатным номером, штрих-кодом. Для Вас пластиковые магнитные карточки, эмбоссирование карточки, пластиковые карты с тиснением, кодирование пластиковых карт, кодирование ленты пластиковых карт, карты со штрих-кодом.

Бесплатная доставка «Новой почтой», «Justin», «Укрпочтой» при заказе на сумму от 1500 грн.

Сроки печати в зависимости от загрузки типографии.

Цены актуальны на июль 2022 г.

ТИРАЖ ПЛАСТИКОВАЯ КАРТА/ 1 ШТ. ПЕЧАТНЫЙ НОМЕР МАГНИТНАЯ ЛЕНТА ШТРИХ-КОД ЭМБОССИРОВАНИЕ (выдавленный номер) 100 4,50 0 1,00 0 0,75 200 4,40 0 1,00 0 0,75 300 4,30 0 1,00 0 0,75 400 4,20 0 1,00 0 0,75 500 4,10 0 0,80 0 0,70 600 4,00 0 0,80 0 0,70 700 4,00 0 0,80 0 0,70 800 4,00 0 0,80 0 0,70 900 3,70 0 0,80 0 0,70 1000 3,50 0 0,80 0 0,60 2000 3,30 0 0,80 0 0,60 3000 3,00 0 0,80 0 0,60 4000 3,00 0 0,80 0 0,60 5000 3,00 0 0,70 0 0,50 6000 3,00 0 0,70 0 0,50 7000 3,00 0 0,60 0 0,50 8000 3,00 0 0,60 0 0,50 9000 3,00 0 0,50 0 0,50 10000 3,00 0 0,50 0 0,50 Разработка макета — 300 грн. Стоимость печати на серебряном / золотом пластике + 45% к цене.





Emboss Изготовление пластиковых карт Киев Украина, Пластиковые карты Киев, корпоративные пластиковые карты, пластиковые карты дешево, пластиковые магнитные карточки, эмбоссирование карточки, пластиковые карты с тиснением, кодирование пластиковых карт, кодирование ленты пластиковых карт, карты со штрих-кодом, карты с эмбоссированием, изготовление пластиковых карт киев, магнитные карты, пластиковые карты изготовление, скидочные карты, карты пластиковые, карточки пластиковые, купить пластиковые карты, дизайн пластиковых карт, пластиковые карты купить, заказать пластиковые карты, куплю пластиковые карты, пластиковые карты производство, пластиковые карты печать, пластиковые дисконтные карты, изготовление пластиковые карты, дизайн пластиковые карты, пластиковые карты с магнитной полосой, пластиковые карты и их виды, заказ пластиковых карт, изготовление пластиковых карт от 1 штуки, изготовление пластиковых карт киев, печать пластиковых карт, заказать пластиковую карту, изготовление пластиковых карт украина, карточки на заказ, печать пластиковых карт киев, изготовление дисконтных карт со штрих-кодом, изготовление пластиковых карт с магнитной полосой